都道府県の魅力度ランキング民間シンクタンク「ブランド総合研究所」（東京）は4日、2025年の都道府県魅力度ランキングを発表した。北海道がトップで、2位京都府、3位沖縄県。北海道は都道府県別調査を始めた09年から17年連続の首位となった。最下位は昨年46位の埼玉県だった。研究所によると、調査は今年6〜7月にインターネットで実施。観光や居住への意欲など計90項目を尋ね、20〜70代の男女計3万3449人から回答を得た。ト