◇プロボクシング110ポンド（約49・8キロ）契約10回戦岩田翔吉（帝拳）《KO7回3分0秒》エドウィン・カノ（メキシコ）（2025年10月4日東京・後楽園ホール） 前WBO世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（29＝帝拳）がWBO世界ミニマム級12位エドウィン・カノ（27＝メキシコ）に7回KO勝ち。3月13日に現WBO世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に判定で敗れ王座から陥落してからの再起を果たし「まずは復帰戦に勝って