気象台は、午後11時2分に、大雨警報（浸水害）を東洋町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・東洋町に発表 4日23:02時点東部では、5日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■東洋町□大雨警報【発表】・浸水5日明け方にかけて警戒3時間最大雨量90mm