ボートレースからつのＧ?「第２６回酒の聚楽太閤杯」は４日、準優勝戦が行われた。長尾章平（４０＝山口）は準優１１Ｒ２コースから差して２着で優出を決めた。「良かった。全体的にバランス取れて悪くない。乗り心地も問題なく中堅上位は十分だと思う。優勝戦は微調整で行きます」と舟足にも好感触をつかんでいる。前節の大村に続く優出。今年１１回目の優出となった。この好調の要因について「エンジンのおかげ」と明かす