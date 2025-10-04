巨人は４日、フォスター・グリフィン投手が右膝痛の治療のため帰国したと発表した。今季６勝のグリフィンは体調に問題なければＣＳの先発候補だったが、無念の離脱となった。ＣＳは１１日からのＤｅＮＡとの第１ステージ（横浜）は初戦から山崎、戸郷で、１勝１敗で最終３戦目にもつれた場合は横川が先発予定。田中将は第１Ｓを突破した場合の１５日からの阪神との最終ステージ（甲子園）先発へ準備を進めている。山崎は第