三幸製菓は錠菓市場に挑戦するなど新たな事業領域を加速させる。ロッテ前社長の牛膓（ごちょう）栄一氏を迎え入れ、牛膓氏は7月1日付で同社取締役に就任した（10月1日付で代表取締役社長に就任）。7月28日、取材に応じた秦野勝義取締役経営本部長は「お客様に“Wow（ワォ）”をお届けする存在でありたい。お菓子を通じて、幸せはもちろんのこと、驚きや感動もお伝えしたい。その対象としては、日本だけではなく海外のお客様