タレントの藤本美貴（40）が4日放送のテレビ朝日「THE世代感」（後10・10）に出演し、子供のゲーム機事情を明かした。MCのホラン千秋から「ゲーム機、一番最初に買ってあげたのは何ですか？」と聞かれた藤本は「Switchかなあ」とNintendo Switchだと明かした。子供たちはゲームをやっているか？と聞かれると「やってます」と言いながらも「でも、私がパスワードを打たないと始められない」と管理していることを明かすと、共