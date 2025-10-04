大塚食品は9月1日、「ボンカレー」から和風の新商品を発売して食の多様化に対応する。新商品名は「旨みを味わう和のボンカレーこだわりだしの和風カレー」。かつお節・昆布・煮干しの3種の和だしとコク深いカレーを調和させて、麺でも飯米でも楽しめる和風のボンカレーに仕立てられている。コメの消費が伸び悩む一方で、麺市場や和風製品が拡大傾向にあるとの見立てのもと開発された。8月29日、発表会に臨んだ森川慎太郎