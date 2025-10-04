味の素AGFの「ブレンディ」スティックシリーズにミルク入りの飲み物としての引き合いが強まっている。スティックミックスユーザーを対象にした同社調査から浮き彫りになった。8月19日、伊藤英郎執行役員は「スティックミックスユーザーに聞いてみたところスティックミックスに対する認識が“ミルク入りの飲み物”であることが分かった。このような受け止めが、ミルク感に強みを持つ『ブレンディ』スティックの好調を後押して