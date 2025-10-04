Xのトレンドワードに「阪神ファン」が4日午後から上昇し、話題を呼んでいる。プロ野球の阪神戦はない日だったが、要因の1つとみられるのが「高市早苗氏」だ。この日の自民党総裁選挙で、高市早苗前経済安全保障担当相が5候補による争いを制して第29代総裁に選出。1回目の投票で国会議員票64票、党員・党友票119票の合計183票でトップに立ったが過半数に届かず、国会議員票80票、党員・党友票84票の合計164票だった小泉進次郎農