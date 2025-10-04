5人組女性アイドルグループ、マジカル・パンチラインが4日、千葉・船橋競馬場で3人組女性アイドルグループ、Task have Funと共に初主催屋外フェス「ありが10祭！」を開催した。両者の結成10周年を記念した初イベントで、同じく10周年を迎えた、および迎えるアイドルグループ計10組が集結。マジカル・パンチラインは衣装デザインも担うメンバーの吉澤悠華（22）が手がけた黒を基調としたクールな新衣装をお披露目。代表曲「マジカル