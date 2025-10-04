4日の自民党総裁選のあと、新潟県関係の国会議員3人が投票先について取材に答えました。 ■斎藤洋明 衆院議員 【1回目】小林氏【決戦投票】高市氏 決選投票で高市氏に入れた理由について 「保守的な政策や外交、防衛の理念などが最も近いということ、それから党員票が最も多かったということが大きな要因」 ■国定勇人 衆院議員 【1回目】小林氏【決選投票】明らかにしなかったものの高市氏を示唆 高市新総裁につい