◆プロボクシング▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王座決定戦１０回戦〇日本王者・豊嶋亮太（３―０判定）同級３位・安達陸虎●（１０月４日、東京・後楽園ホール）日本スーパーウエルター級王者・豊嶋亮太（２９）＝帝拳＝が、同級３位・安達陸虎（２７）＝大橋＝を３―０の判定で下し、日本王座の初防衛戦に成功。ＷＢＯアジアパシフィック同級王座も獲得し、