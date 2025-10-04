トットナム戦で競り合うリーズの田中碧＝4日、リーズ（ロイター＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグで4日、リーズの田中碧はホームのトットナム戦で1―2の後半22分から出場した。チームはそのまま敗れた。トットナムの高井幸大はメンバーに入らなかった。（共同）