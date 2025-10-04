プレミアリーグ第7節が4日に行われ、リーズとトッテナム・ホットスパーが対戦した。今季チャンピオンシップ（イングランド2部）から昇格したリーズは、ここまで勝ち点「8」を獲得している。前節ボーンマス戦は終了間際の失点で、連勝とはならず。日本代表MF田中碧は復帰以降、2試合連続で途中から出場している。一方のトッテナム・ホットスパーは、今夏にブレントフォードからトーマス・フランク監督を招へい。ここまで3勝2分1