「りそなＢリーグ２部、神戸９４−８７福井」（４日、ジーライオンアリーナ神戸）神戸が開幕戦を白星で飾った。前半はリードで終えたが、第３Ｑに逆転を許し、劣勢で第４Ｑに入ると、Ｂ１群馬から加入した八村阿蓮（あれん＝２５）が同点シュート＆逆転のフリースローを決め、勝利を呼び込んだ。ホームのジーライオン・アリーナ神戸には８７５９人が詰めかけた。八村が逆転の起点となった。第４Ｑの６６−６８から同点シュー