9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。中川翔子中川は「むくみについて。ピークからマイナス9キロくらい。水分ちょっと抜けてきましたがまだまだこんなもんじゃないくらいパンパン足まだまだ2週間以上かかるみたいだから我慢して頑張ります」と報告。「今日は今後の勉強のために双子を預けないでお世話をしてみてますが、めっちゃくちゃ大変でやばいですミルク