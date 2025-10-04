timeleszの松島聡（27）が4日放送のテレビ朝日「THE世代感」（後10・10）に出演し、父親の職業を明かした。MCの「フットボールアワー」後藤輝基から「昔、何を作ったかガンダムとか？」と聞かれた松島は「ガンダムとか」と言い、さらに「家。昔の家のモデルがあって」と答えた。共演の伊集院光が「かやぶきの水車小屋とかあった」と言うと「そうそう！そういうのです。父親が好きで」と言った。さらに「設計士なので、そう