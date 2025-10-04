ライフスタイルカンパニーが展開するコスメブランド「MilleFée（ミルフィー）」から、ジュニアアパレルブランド「Mezzo Piano（メゾピアノ）」との限定パッケージコスメが登場します。人気の「シェイクドロップチーク」「ぷくぷく涙袋パレット」「チート顔コントゥアパレット」がメゾピアノ仕様に♡ 見た目も可愛く実力も兼ね備えた限定コスメは、オンライン・店頭ともに順次販売予定です