◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第3日（2025年10月4日兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、堀琴音（29＝ダイセル）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算15アンダーで単独首位を守った。「気がついたらボギーなしだな、くらいの感じ。長いところでしっかりパーを取れているのが大きい」3番のパー5では1・5メートルを沈め、続く423ヤードのパー4では、第2打残り194ヤー