10月４日に開催されたプレミアリーグ第７節で、田中碧を擁する昇格組のリーズが、高井幸大が加入した難敵トッテナムとホームで対戦。田中はベンチスタートとなった。一方、怪我から復帰し、全体練習に合流した高井はデビューが期待されたなか、初のメンバー入りとはならず、引き続きベンチ外となった。開始７分、敵陣左サイドからのFKにロドンが大外で反応。ヘディングシュートを放つが、右ポストに当ててしまう。チャンスを