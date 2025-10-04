「ボクシング・日本スーパーウエルター級タイトルマッチ＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王座決定戦」（４日、後楽園ホール）日本王者の豊嶋亮太（２９）＝帝拳＝が、同級３位の安達陸虎（２７）＝大橋＝に３−０で判定勝ちし、２冠王者に輝いた。ウエルター級時代もアジア地域タイトル３冠を達成しており、２階級での２団体制覇となった。豊嶋は、打たれても打たれても前に出てくる挑戦者に応戦。終盤は足も使いながらジャブ