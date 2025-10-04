歌手でタレントの松本伊代（６０）が４日、東京・大手町三井ホールで単独コンサート「松本伊代Ｌｉｖｅ２０２５?Ｊｏｕｒｎｅｙ?ａｎｄＳｗｅｅｔＳｉｘｔｙ」（４、５日）を開催した。松本は６月に６０歳を迎え、節目となる今年はメインカラーを赤に設定。会場を真っ赤に染め上げた。真っ赤なミニドレス姿で登場し「衣装も可愛いでしょ！今日は私がプレゼント」とご満悦。飛び交う観客のかわいいコールに「やる気