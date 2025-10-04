◆プレミアリーグ第７節リーズ１―２トットナム（４日、エランドロード）日本代表に復帰したＭＦ田中碧（リーズ）はベンチからのスタート。１―２の後半２２分から途中出場したが、チームは敗れた。田中は８月２３日のアーセナル戦で右膝を負傷し、途中交代していた。その後、代表の米国遠征には選ばれず、リーグ２試合を欠場し、９月２０日のウルバーハンプトン戦から３試合連続で途中出場となった。試合は前半２３分、ト