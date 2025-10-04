◆プロボクシング▽４９・９キロ契約１０回戦〇岩田翔吉（７回ＫＯ）エドウィン・カノ●（１０月４日、東京・後楽園ホール）前ＷＢＯ世界ライトフライ王者・岩田翔吉（２９）＝帝拳＝が、ＷＢＯ世界ミニマム級１２位エドウィン・カノ（２７）＝メキシコ＝を７回３分０秒ＫＯで下し、３月の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定で敗れ王座陥落して以来７か月ぶりの再起戦を勝利で飾った。戦績は岩田が１５勝