歌手でタレントの堀ちえみ（58）が4日、自身のブログを更新。同日、女性初の総裁に選出された高市早苗・元経済安保担当相へ応援のメッセージをつづった。堀は「高市早苗先生、自民党総裁おめでとうございます」と高市氏を祝福した。続けて「これからのご活躍に期待させていただき、エールをお送りしたいです」と応援の言葉をつづった。