[10.3 U-20W杯GL第3節 日本 3-0 ニュージーランド バルパライソ]U-20ワールドカップ3試合目で初出場という難しい状況も、冷静に完封を達成した。U-20日本代表GK荒木琉偉(G大阪)は「今までの2試合はサポートする側だった。だけどいざ出てみると、やっぱり楽しいというか、もっと出たいという気持ちが強くあった」と初の大舞台にも貪欲さをのぞかせた。ここまで2試合でゴールを守ってきたのはGKピサノアレックス幸冬堀尾。いまだ