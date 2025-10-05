【プレミアリーグ第7節】(Elland Road)リーズ 1-2(前半1-1)トッテナム<得点者>[リ]ノア・オカフォー(34分)[ト]マティス・テル(23分)、モハメド・クドゥス(57分)<警告>[リ]イーサン・アンパドゥ(52分)、ノア・オカフォー(64分)[ト]モハメド・クドゥス(22分)、ジョアン・パリーニャ(41分)、クリスティアン・ロメロ(64分)観衆:36,703人└田中碧が途中出場のリーズは3試合ぶり黒星…トッテナムが敵地で3ポイント奪取