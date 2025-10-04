[10.4 プレミアリーグ第7節 リーズ 1-2 トッテナム]プレミアリーグは4日、各地で第7節を開催した。トッテナムは敵地でリーズを2-1で破って3試合ぶりの勝利。リーズのMF田中碧は3試合連続の途中出場で、トッテナムのDF高井幸大はメンバー外だった。リーズは前半7分、MFショーン・ロングスタッフが左サイドからのFKを蹴るとDFジョー・ロドンがファーサイドで合わせたが、ボールは右ポストに直撃した。するとトッテナムは同23分、