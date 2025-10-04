[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]ヴィッセル神戸は4日、敵地で浦和レッズに0-1で敗れ、3連覇に向けて痛い足踏みとなった。前半38分にはDF酒井高徳のクロスが浦和DF荻原拓也のハンドを誘ってPKを獲得したが、このPKをFW宮代大聖が失敗。昨年9月28日の昨季第32節に続きまたしてもGK西川周作に止められ、先制のチャンスを逃していた。試合後、宮代は昨季と同じ左のコースを狙っての失敗に「そこまで(昨季のPKが)頭に浮かんでい