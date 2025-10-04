【J1第33節】(サンガS)京都 1-1(前半1-1)川崎F<得点者>[京]須貝英大(38分)[川]伊藤達哉(8分)<退場>[川]ラザル・ロマニッチ(88分)<警告>[京]平戸太貴(58分)、山田楓喜(59分)、長沢駿(76分)[川]橘田健人(77分)、ラザル・ロマニッチ2(84分、88分)主審:上村篤史└川崎F伊藤達哉が脅威の10戦10発!! 京都はドローで直近5試合1勝、優勝へ足踏み続く