[10.4 J1Âè33Àá ±ºÏÂ 1-0 ¿À¸Í ºë¶Ì]2°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï4Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄË¤¤Â­Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17Æü¤Î¼¡Àá¤Ë¼ó°Ì¤Î¼¯ÅçÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£3ÆüÁ°¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï(¢þ1-0)¤Ç¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿¿À¸Í¡£