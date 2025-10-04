トレンドアイテムも実用的な優秀アイテムも揃う【しまむら】。なかでもマニアが見つけたら“迷わずイロチ買い！”と太鼓判を押すアイテムは必見です。今回は、デイリーに活躍してくれそうな「マニア戦利品」を厳選してご紹介。売り切れる前に、ぜひチェックしてみてください。 ヘビロテの予感！ シンプルジャケット 【しまむら】「EC＊YUMテーラードJK」各\2,420（税込） シンプルでヘビロテできそうな