◇パ・リーグ楽天3―2西武（2025年10月4日楽天モバイル）高卒2年目の坂井陽翔がプロ初先発。5回を4安打1失点で5奪三振の好投を披露した。3回に四球から1点を先制されるも、安定した投球で5回を投げきった。勝利投手の権利を持って降板。試合は8回に同点に追い付かれ、プロ初白星は来年以降に持ち越しとなったが、滝川二出身の2年目右腕は「今日、得たものを今後に生かしたい。来年は初勝利を取れるように頑張りたい」