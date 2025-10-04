今田耕司が４日、ＭＣを務めるＴＢＳ「オールスター感謝祭’２５秋」に生出演。ゲスト出演した女優について、売れる前のバイト時代に、吉本芸人がこぞって店に通っていたことを明かした。１２日スタートのＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する松本若菜（４１）で、１５歳の時にスカウトされたのは「由美かおる」「奈美悦子」のどちら？がクイズとして出題された。正解は奈美で、高校時代に地元・鳥取でたまたま