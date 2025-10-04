３日、開通式であいさつするセルビアのブチッチ大統領（中央）。（スボティツァ＝新華社配信／王韡）【新華社スボティツァ10月4日】中国と中東欧諸国による「一帯一路」共同建設の象徴的プロジェクトとなるハンガリー・セルビア鉄道のセルビア側ノビサド−スボティツァ区間の開通式が3日、北部国境の街スボティツァで開かれた。セルビアのブチッチ大統領、中国の李明（り・めい）駐セルビア大使ら中国・セルビア両国の要