京都は川崎と1-1のドロー決着京都サンガF.C.は10月4日、J1リーグ第33節で川崎フロンターレと対戦し1-1で終わった。試合後の会見で京都の曹貴裁監督は「少し曖昧な感じが見て取れた」と判定の部分について言及した。試合は立ち上がりの8分、川崎FWエリソンの折り返しを受けたFW伊藤達哉に流し込まれて先制を許した。それでもその後ピンチをしのぐと、同38分にMF奥川雅也の折り返しをMF松田天馬がシュートを放ち、DF須貝英大が流