Q.この記事はどんな内容？A.SUZUKI（スズキ）のコンパクトSUV「クロスビー」が10月にビッグマイナーチェンジ。本記事では従来型からどこがどう変わったのかを詳しく紹介しています。記事の最後には動画でも紹介。 2017年12月に、ワゴンとSUVのクロスオーバーモデルとして登場したクロスビー。軽クロスオーバーのハスラーとライト周りのデザイン表現が似ていたことから「（ジムニーとジムニーシエラの関係のような）ハスラーの