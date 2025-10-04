岩塚製菓は9月22日、人気日本料理店「賛否両論」の笠原将弘氏が監修した「旨塩せん」から15枚入り徳用タイプを新発売した。新機軸商品への挑戦の一環。2024年3月に発売開始した10枚入り「旨塩せん」の好評を受けた動きとみられる。「旨塩せん」は、国産米100％を使用した、ちょっと贅沢な味わいが楽しめる本格米菓。赤穂の塩を使用し、あっさりと上品な淡味（たんみ）に仕立てられている。パッケージには “もう一枚食べ