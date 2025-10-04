今月11日から始まる「全国地域安全運動」を前に、東京・浅草で、お笑いコンビ「レギュラー」が特殊詐欺の被害に巻き込まれないように注意を呼びかけました。レギュラー・松本康太さん「警察を名乗ったり手口がどんどん変わるから騙されちゃうっていうのが特殊詐欺なんですよ」きょう（4日）、東京・台東区の浅草公会堂で行われた警視庁の防犯イベントに、お笑いコンビ「レギュラー」が登場。参加者300人に漫才を披露し、その後のト