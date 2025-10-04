「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、警視庁四谷署に逮捕された。これを受け、この日深夜に放送予定だった同グループの冠番組「あっちこっちAぇ！」（土曜深夜0時25分）を制作するABCテレビ（大阪市福島区）は、急きょ放送差し替えを決めた。また、この日夜遅くには、番組の公式ホームページの予告編が削除され、「Coming Soon」と