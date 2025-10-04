テレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」（土曜・午後６時５６分）が４日、「総裁選を生解説＆アップデートＳＰ」として一部を生放送に変更して放送され、自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを取り上げた。番組では、ジャーナリストの池上彰氏が、総裁選のやり方や衆参で自民党が少数与党であること、連立政権についてなどを解説した。池上氏は、来日予定の米国のトランプ