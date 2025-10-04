◆福岡六大学野球秋季リーグ第5週第1日九共大6−0（継続試合）福教大（4日、福工大野球場）リーグ制覇目前の九共大は6点のリードを奪いながら5回終了時点で雷雨のため継続試合となり、水を差された。プロ志望届を提出している先発のエース稲川竜汰（4年・折尾愛真）は威力のある直球を軸に5回2安打無失点と好投。4番三浦大雅（4年・自由ケ丘）が3回に右越えの2ランを放つなど攻撃陣も力を発揮した。継続試合も含めて連勝す