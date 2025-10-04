４日午後４時３５分頃、新潟県妙高市杉野沢の路上で、ランニング中だった同市内の３０歳代男性がクマ２頭に襲われ、右腕と右脚を負傷した。男性は上越市内の病院に搬送されたが、命に別条はないという。同県警妙高署の発表によると、クマは男性を襲った後、いなくなったという。男性から電話を受けた家族が「クマにかまれた」と１１９番した。