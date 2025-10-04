■ほかのママ友も？古着屋で見つけた我が子の服その数日後。園の帰り道、顔見知りのママ・飯田さんと立ち話になった。「この間、佐伯さんちに服あげたんだけどさ〜」その言葉に、私は思わず顔を上げた。「……服？」私は胸がチクリと痛んだ。でも、続いた言葉は、もっと重かった。「でね、その週末に近くの古着屋寄ったら、見覚えある服が売っててさ。たぶん……あれ、うちのだったと思うんだよね」思わず、声が詰まった。■私だけ