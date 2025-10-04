◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏１―０横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）柏はホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。前半４１分にＤＦ杉岡大暉の右ＣＫからＦＷ仲間隼斗が頭で合わせると、その球をＭＦ小泉佳穂が胸で押し込み先制。そのまま逃げ切り、暫定２位に浮上した。首位の鹿島との勝ち点差は同じく暫定で４差。柏のＤＦ山之内佑成がＪリーグデビューを果たした。東洋大に在学中の２２歳は後半４１分から右ウィングバック