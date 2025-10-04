◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節浦和１―０神戸（４日・埼スタ）８位浦和は２位神戸にホームで１―０と勝利し、５試合ぶりの白星を挙げた。元日本代表ＧＫ西川周作が、０―０の前半４１分に神戸ＭＦ宮代大聖のＰＫをストップ。このビッグセーブが後半２分の先制ゴールを呼び込み、チームに勝ち点３をもたらした。積み重ねてきた経験のなせる技だった。ＰＫの場面、ゴール右下へのシュートをはじき出した西川は「上に跳ばず、