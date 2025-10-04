（台北中央社）台湾プロ野球の中信ブラザーズは3日、本拠地、台中インターコンチネンタル球場（中部・台中市）で台鋼ホークスを2−0で破り、年間勝率1位が決まった。2日の味全ドラゴンズ戦で後期優勝を果たしており、これで年間王者を決める台湾シリーズへのチケットも手にした。初回に2点を先制すると、最後までリードを守り抜いた。投げては先発のリーブラントら5投手が完封リレーを成し遂げた。最後に登板した李振昌（元西武）