Jリーグは10月４日、J１第33節の８試合を各地で開催した。上位グループに変動があった。２位の神戸は浦和に０−１で敗れ、３位の京都は川崎と１−１の引き分け。４位の柏は横浜FMを１−０でくだした。この結果、３チームは勝点60で並び、得失点差で京都が２位、柏が３位に浮上し、神戸は４位に後退した。また、町田に２−１で逆転勝ちした広島は勝点を58に伸ばし、５位にランクアップした。４日の８試合を終えた時点で、J