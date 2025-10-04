ボディービルの日本一を決める大会で、柏崎市の46歳男性が3位になり、桜井雅弘市長に結果を報告しました。 9月、柏崎市役所を訪れたのは近藤潤一さん(46)。8月に新潟市で開かれたボディービルの全国大会「日本マスターズ選手権大会」の40歳以上のクラスで３位に入りました。近藤さんは電気機器メーカーに勤務しながら毎日２時間、柏崎市のスポーツジムでトレーニングをしています。